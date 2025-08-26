8月26日朝、愛知県岡崎市の新東名高速でトレーラーが横転する事故があり、積み荷が散乱するなどして、一部区間で通行止めとなっています。警察によりますと、26日午前５時半すぎ、岡崎市鹿勝川町の新東名高速の下りで、トレーラーが横転する単独事故がありました。トレーラーには運転手の男性１人が乗っていましたが、自力で車から脱出して、病院に搬送されたということです。ケガの状