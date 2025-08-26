親を亡くした悲しみのなかで、避けられないのが葬儀の準備と費用負担です。葬儀にかかる費用は決して安くなく、200万円を超えることも珍しくありません。 そのようなとき、「この費用は相続税の計算から差し引けるのだろうか」と気になる方もいるいのではないでしょうか。本記事では、相続税上で控除できる葬儀費用の範囲や、対象とならない支出、申告時の注意点について解説します。 葬儀費用は相続税の「債務控除」