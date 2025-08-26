『エクストレイル・ニスモ』9/24より発売日産自動車はマイナーチェンジを受けた改良新型『エクストレイル』をベースとして、グランドツーリングSUVとしての性能を追求した『エクストレイル・ニスモ（NISMO）』を発表した。【画像】チューンドbyニスモのGT SUV！新型日産エクストレイル・ニスモのディテール全29枚『エクストレイル・ニスモ』は『より速く、気持ちよく、安心して走れるクルマ』というニスモ・ロードカーの思想に