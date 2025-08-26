最近は読書を習慣にしていない人も多く、なかなか漢字の読み間違いに気が付きにくいかもしれません。もし、自分が正しいと思い込んでいた漢字が誤っていたら……？今回ご紹介する漢字、あなたは正しく読めますか？Q.「兆し」はなんと読む？「兆し」は、「物事が起こることを予想させるようなしるし」を意味する言葉ですが、なんと読むでしょうか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/woman-cute-fluff