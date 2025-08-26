【ロンドン共同】サッカーのイングランド2部リーグ、ブラックバーンは25日、ポーランド1部リーグのレギア・ワルシャワからMF森下龍矢（28）が加入すると発表した。3年契約で、1年の延長オプション付き。静岡県出身の森下は鳥栖や名古屋でプレーし、2023〜24年シーズン途中にレギア・ワルシャワに移籍。日本で主にプレーしていたサイドバックやウイングバックだけでなく、アタッカーとしても活躍した。日本代表では3試合に出場