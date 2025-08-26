花王の入浴剤ブランド「バブ」から、待望の数量限定「ポケモンスリープデザイン」が登場します。2025年8月30日に発売されるのは、ナチュラルラベンダー、スイートカモミール、ネロリ（オレンジフラワー）の3種類。パッケージには、眠っている姿のポケモンたちがデザインされ、全種揃えるとイラストが繋がる特別仕様♡おふろ時間を癒やしのひとときに変えてくれる注目アイテムです。 バ