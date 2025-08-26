noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第12回は「暗くて後ろ向きで卑怯で姑息な私は、真の陽キャに嫉妬する！？」です【写真】催眠術で陽キャにしてもらおうと試みたときの写真* * * * * * *前回「父