私はミズエ（65歳）。夫のテツヤ（70歳）との2人暮らしです。息子のソウイチ（35歳）は結婚して近くに新居を構えました。ソウイチは現在、妻のキョウコさん（30歳）、モエカちゃん（2歳）、ハルキくん（生後1ヶ月）との4人家族です。しかし子育てで大変な時期だというのに、ソウイチ夫婦はちっとも私に応援を求めてきません。少しでも力になりたいと思っておにぎりを届けに行くと、ソウイチ宅から見知らぬ年配女性が出てきて……？