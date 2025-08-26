福岡空港のより近くまで高速を延伸！福岡高速3号線（空港線）は、既存の「空港通出入口」をさらに福岡空港側に約1.4km延伸し、「空港北口出入口（仮称）」を新たに建設予定です。延伸するとどのような影響があるのでしょうか。【画像】超便利!?これが最新の「空港線」ルートと工事状況です！（14枚）工事の現状を紹介します。福岡都市高速3号線の延伸工事（画像：福岡北九州高速道路公社）福岡空港は充実した国内線ネット