お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が14日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。自身の聴力について語った。○「“なんでそれ知ってんの?”って言われることがすごく多い」又吉直樹「異常に耳がいい。昔からよく地獄耳とか言うやん。人が遠くでしゃべてる声が聞こえたりする」と話しはじめた又吉。子供のころから、「“なんでそれ知ってんの?”って言われることがすごく多い」そうで、「中学校とか