ABCテレビのドラマ『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』(毎週金曜24:24〜 ※関西ローカル)が、9月26日より放送される。『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』(C)ABCテレビ同作は、1994年に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズ(コナミデジタルエンタテインメント)初のドラマ化作。