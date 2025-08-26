お笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。「ポケモンカードになった?田中!」と題して写真を投稿した。大阪・関西万博の夢洲会場の大屋根リング付近に設置されているポケットモンスターのフォトフレームにおさまった田中。右腕を前に出し、険しい表情でポケモンカード風のポーズをとった。この1枚にフォロワーからは「田中卓志氏ゲットだぜ!」「このカード手に入れたい」「レアカード