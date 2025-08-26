テニスの全米オープン1回戦で、フランシス・ティアフォーと対戦する西岡良仁＝25日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第2日は25日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでシングルス1回戦が行われ、男子は西岡良仁（ミキハウス）が第17シードのフランシス・ティアフォー（米国）に3―6、6―7、3―6で敗れた。女子で2大会ぶりの出場となった45歳のビーナス・ウ