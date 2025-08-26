8月24日夕方、静岡県熱海市で、小学生男児の頭を殴る暴行をした疑いで、千葉県に住む38歳の男が25日に逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、千葉県東金市の自称・中古販売店経営の男（38）です。警察によりますと、男は24日午後5時頃、熱海市内に住む内縁の妻のアパートで、内縁の妻の子にあたる小学生男児の後頭部付近をつかんで引きずり、頭を殴った疑いが持たれています。 暴行を受けた男児に、けがはなかった