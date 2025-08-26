ピザハットは、2025年8月25日から9月7日まで、「Sサイズピザ」が、お持ち帰りで半額の930円に、配達でも500円引きで楽しめるキャンペーンを店舗限定で実施しています。人気ピザ9種がお持ち帰り半額の対象に通常1860円のSサイズピザが、お持ち帰りで半額の930円に。配達でも500円引きの1360円で楽しめる、お得なキャンペーンを開催中です。対象となるピザは「フレンズ４」「デラックス」「ほっくりポテマヨソーセージ」「ペパロニ・