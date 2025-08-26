ロシアの攻撃により住居から上がる炎＝２２日、コンスタンチノフカ/Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２５日、大統領執務室で記者団に対し、ロシアがウクライナでの戦争を止めなければ「非常に重大な結果を招く可能性がある」とし、今後２週間以内に戦闘終結の合意が得られなければ「非常に強力な介入」を行うと述べた。紛争が続く状態をいつまで許容するかを問われると、トランプ氏は、「今後１