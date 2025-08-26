26日（火）北海道は大雨に警戒してください。東北〜九州は晴れていても、内陸を中心に激しい夕立がありそうです。＜26日（火）の天気＞日本海の低気圧からのびる前線の影響で、北海道北部で雨が降っています。日中も北部を中心に活発な雨雲がかかり、大雨になりそうです。特に宗谷地方では27日（水）にかけての総雨量が8月1か月分の降水量を超えるおそれがあります。次第に低気圧本体が近づいて、風も強まってくるでしょう。一方、