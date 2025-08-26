25Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó6»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£25Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÁ¾º¬¤Î¿ÀÅÄ¾¦Å¹¤Ç¡¢¡ÖÁÒ¸Ë¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¾Æ¤­¡¢¸á¸å11»þÈ¾¤´¤íÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÀÅÄ¾¦Å¹¤Ï¶âÂ°¤ä¥À¥ó¥Üー¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä