ミスタードーナツは、"秋のいもくり推しド合戦"をテーマに、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種、「くりド」2種を2025年8月27日から10月下旬までの期間限定で発売します。秋の人気素材「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現「さつまいもド」は、1.3％のさつまいも粉末を使った、しっとり・ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにねっとり食感にこだわったといいます。「くりド」は、生地に0.1％