◆米大リーグオリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。菅野智之投手（３５）との日本人対決で２回の第１打席は四球を選んで２試合ぶりの出塁を記録した。１点リードの２回１死。初球から３球連続ボールとなったが、ストライク、ファウルでフルカウント