歌手の木村カエラ（４０）がアニメ映画「すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（１０月３１日公開、イワタナオミ監督）の主題歌「君の傘」を担当することが２５日、分かった。井ノ原快彦（４９）と、本上まなみ（５０）がナレーションを担当する劇場版第４弾。すみっコたちが空の王国の深刻な水不足を解決するために冒険する姿を描く。同曲は、木村が作品の世界観をイメージして書き下ろした新曲。音楽プロデューサーの蔦