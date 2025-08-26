ニューカッスル戦を制し、喜ぶリバプールの選手たち＝25日、ニューカッスル（ロイター＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグで25日、リバプールの遠藤航はアウェーのニューカッスル戦の後半終了間際、3―2とリードを奪った直後に出場した。チームはそのまま勝った。（共同）