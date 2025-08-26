【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、国防総省の名称を近く「戦争省」に変更したいとの意欲を示した。ホワイトハウスで記者団に「防衛だけではなく、攻撃も必要だ」と語った。正式な改称には連邦議会の承認が必要とみられる。戦争省は1789年から1947年まで使用された呼称で、49年に国防総省に変更された。トランプ氏は第1次、第2次大戦に触れ「戦争省だったころには信じられないほどの勝利の歴史があった」と語った。