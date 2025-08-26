本連載ではヘッドフォンやイヤフォンの音を出す中核となる仕組み「ドライバー」に関して、広く使われているダイナミック型ドライバーとバランスド・アーマチュア型ドライバー、さらにマニアックな平面型ドライバーを解説してきた。 しかしこの世界はまだそれでは終わらない。今回は前回までとは異なる仕組みのドライバーや新しいドライバーを紹介していく。 ピエゾ型ドライバ