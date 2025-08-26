開業時期は2023年代前半以降三井不動産・トヨタ不動産などで構成され、築地地区の大規模再開発事業を進める築地まちづくり株式会社が2025年8月22日、「築地地区まちづくり事業基本計画」を策定したと発表しました。開業時期は2030年代前半以降の予定です。どのように変わるのでしょうか。基本計画のコンセプトは「ONE PARK×ONE TOWN（ワンパーク ワンタウン）」です。自然と都市の活動が共生・調和・発展し、社会的価値を創出