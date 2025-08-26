日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2931（-9.0-0.31%） ホンダ1688（-8-0.47%） 三菱ＵＦＪ2285（-3.5-0.15%） みずほＦＧ4846（-9-0.19%） 三井住友ＦＧ4112（-32-0.77%） 東京海上6508（-40-0.61%） ＮＴＴ160（+0.1+0.06%） ＫＤＤＩ2602（-13-0.50%） ソフトバンク236（-0.7-0.30%） 伊藤忠8299（-32-0.38%）