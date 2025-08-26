【本日の見通し】目立った新規材料なく、方向性を探る展開 先週末のパウエル米FRB議長発言を受けて利下げ期待が広がっているが、9月のFOMCでの利下げ自体は期待がやや後退気味であったとはいえ、発言前から利下げ見通しが大勢となっていたこともあって、その後のやや行き過ぎたドル売りに対する調整が目立つ展開。もっとも昨日海外市場での高値は147円90銭台までにとどまっており、上値進行にも慎重。次の方向性を探る展