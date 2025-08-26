東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.80高値147.94安値146.80 149.37ハイブレイク 148.65抵抗2 148.23抵抗1 147.51ピボット 147.09支持1 146.37支持2 145.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1618高値1.1734安値1.1603 1.1831ハイブレイク 1.1783抵抗2 1.1700抵抗1 1.1652ピボット 1.1569支持1 1.1521支持2 1.1438ローブレイク