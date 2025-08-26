母の介護をする三浦マイルドさん（画像：FNSドキュメンタリー大賞公式より）東洋経済オンライン

「家が排泄物まみれ」母を介護するR-1王者の日常 目の前の光景に唖然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2013年のR-1で優勝した三浦マイルドは母子家庭で育ったひとり息子だ
  • 4日深夜の番組では、認知症の母親の介護で地元に戻った三浦に密着
  • 三浦は2年前、家中がゴミで溢れ、排泄物まみれの光景に唖然としたという
