ＣＭでも大活躍〈お〜いオオタニサン！お〜いお茶です。いつもご愛飲ありがとうございます〉声優で歌手の水樹奈々(みずきなな)が話しかけると、ドジャース・大谷翔平（31）が〈こちらこそです〉と答える。伊藤園『お〜いお茶』のＣＭの冒頭シーンだ。二人の軽妙なやりとりが、視聴者をクギづけにしている。テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）の広報／マーケティング担当の安武早織氏が語る。「一流選手