23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、ヤクルト・荘司宏太について言及した。大矢氏は「チェンジアップが一番打ちにくいですよね。あれだけバーンと腕を振られてボールが来ないのでね。タイミングがとりにくいピッチャーですよね」と評価した。今季プロ入りした荘司はここまで33試合に登板して、1勝1敗19ホールド、防御率1.34の成績を残している。（ニッポン放