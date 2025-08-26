きょう26日の楽天―ソフトバンク戦は弘前で行われる。楽天は弘前で過去5試合を戦っているが1勝4敗と苦戦。初試合となった17年6月28日オリックス戦での勝利を最後に、18年から昨年にかけて4連敗を喫している。一方のソフトバンクは弘前で通算2勝2敗。南海時代の79、84年はともに日本ハムに敗れたものの、18年7月3日と22年7月5日に楽天に勝って2連勝中だ。さらに、直近の22年の試合では、きょう先発予定の大関が6回2失点の好投