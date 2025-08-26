２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８０銭前後と前週末と比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円７０銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２２日の講演で利下げ再開を示唆し、同日にドル安・円高が進んだことから持ち高調整を目的としたドル買い・円売りが優勢とな