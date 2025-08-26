ブナの森で子どもたちに木々の役割を話す外崎雄斗さん（中央奥）＝北海道奥尻町（本人提供）北海道・奥尻島の浜辺にカレンダーや時計を置かないゲストハウスがある。経営する外崎雄斗（そとざき・ゆうと）さん（37）は「山菜がとれた日が、僕にとっては春の始まり」と語る。訪れた人を森や海に連れ出し、島の木々や水が旬の食べ物を育む流れを伝えている。ギョウジャニンニクやウニの味に、季節を感じてほしいと願う。（共同通信