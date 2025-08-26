【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月26日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」でアニメ『キャッツ▼アイ』（▼は、ハートマーク）が独占配信開始。 このたびAdoが歌う「CAT’S EYE」のカバーと、本作のために書き下ろされたあらたなオープニングテーマ「MAGIC」を使用した本予告映像が公開された。 ■キャッチーでありながらも