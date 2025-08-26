― ダウは349ドル安と反落、先週末の最高値更新を受けて利益確定売り優勢 ― ＮＹダウ 45282.47 ( -349.27 ) Ｓ＆Ｐ500 6439.32 ( -27.59 ) ＮＡＳＤＡＱ 21449.29 ( -47.24 ) 米10年債利回り4.275 ( +0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 64.80 ( +1.14 ) ＮＹ金 3417.5 ( -1.0 ) ＶＩＸ指数14.79 ( +0.57 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42540 ( -230 ) シカゴ日経225先