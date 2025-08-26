「オリオールズ−レッドソックス」（２６日、ボルティモア）オリオールス・菅野智之投手が今季１１勝目をかけ先発登板。初回、先頭のアンソニーに６号右中間ソロを被弾した。菅野は前戦１９日・レッドソックス戦以来の登板。５回５安打でボークによる１失点のみに抑えていたが、勝敗はつかなかった。前戦まで４試合連続でホームランを被弾していなかったが、７月２７日・ロッキーズ戦以来、５試合ぶりで８月初めての被本塁