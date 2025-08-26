ドジャースが発表ドジャースは25日（日本時間26日）、7月に負傷離脱していた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手をメジャーに復帰させ、代わってバディ・ケネディ内野手を事実上の戦力外（DFA）にしたと発表した。E.ヘルナンデスは左肘の炎症で7月7日（日本時間8日）に負傷者リスト（IL）入りしたが、20日（同21日）に3Aで実戦復帰。離脱まで72試合に出場し、打率.195、8本塁打22打点だった。ドジャースは現在、マック