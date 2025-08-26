トレーニングを再開女子ゴルフで国内ツアー通算3勝をマークしている河本結（RICOH）が25日、「死ぬまでに行ってみたかった」という滝行を行ったと報告。ゴルフファンの注目を集めた。高い場所から落ちてくる水を頭から浴びた。滝の真下、かすかに虹も浮かんだ1枚。河本は両手を胸の前で合わせ、びしょびしょになりながらも目を閉じて精神を集中している。河本は実際の写真をXに投稿。「先週は体調が回復するまでゆっくり休ん