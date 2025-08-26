SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「筋」でした！■解説上から読むと「腹筋（ふっきん/ふくきん/はらすじ）」左から読むと「血筋（ちすじ）」右に向かって読むと「筋力（きんりょく）」下に向かって読むと「筋肉（きんにく/すじにく）」