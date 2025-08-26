ママ友の集まりで、なんでも自分の話題にしてしまう幼稚園のママ友K子さん。ある日、そんなK子さんをガツンと注意したママ友がいて！？ 筆者の友人R子が実際に体験したママ友エピソードをご紹介します。 おしゃべり泥棒！？ ママ友K子さん 幼稚園のママ友のK子さんは、誰の話題でも、自分の話に持っていってしまう癖がありました。 例えばランチ会で、他のママが 「うちは今年、初めてキャンプデビューなんだ