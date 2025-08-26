音楽家でお笑いタレントのミッチェル（本名：栗林美智瑠＝くりばやし・みちる）さんが18日、子宮体がんのため都内の自宅で死去したことが25日、明らかになった。所属の吉本興業が発表した。47歳。静岡県出身。葬儀・告別式はすでに近親者で執り行われ、後日お別れの会を開く予定だという。 【写真】闘病続いたミッチェルさん最後のインスタグラム投稿力強い表情だったが… ミッチェルさんは2歳半からピアノを始め、高校