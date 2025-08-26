俳優・犬飼貴丈が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』が、ABCテレビで11月から放送されることが決まった。シリーズファイナルを初の地上波放送で飾る。【動画】シリーズ集大成…『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』ティザー映像『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫