俳優・WILD BLUEの山下幸輝が、1st写真集（タイトル未定／講談社）を24歳の誕生日である11月7日に発売することを発表した。【収録カット】おっしゃれー！ロンドンの町並みで佇む山下幸輝写真集のテーマは「オトナへの階段」。山下が「いつか行ってみたかった」というイギリス・ロンドンをロケ地に、さまざまなシチュエーションで撮影した。異国だからこそ見られる普段は見られない表情が満載となっている。山下らしい等身大の