俳優の伊藤沙莉が主演を務める映画『風のマジム』（9月5日より沖縄県先行公開、9月12日より全国公開）の本編冒頭映像がYouTubeで解禁された。【動画】映画『風のマジム』本編冒頭映像本作は、「南大東島の風に吹かれて育つサトウキビで特別なラム酒を作りたい」と思い立ち、社内のベンチャーコンクールを活用してビジネスを立ち上げ、契約社員から社長になった金城祐子氏の実話を基にした、原田マハの同名著書（講談社文庫）が