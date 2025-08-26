女優の矢田亜希子（46）が26日までに、音楽イベント「ラヴィット！ロック2025」に出演したことを自身のインスタグラムで報告した。矢田が水曜レギュラーとして出演するTBS系情報番組「ラヴィット！」のメンバーが集結。矢田は「今年のラヴィットロック！では超ときめきラヴィット宣伝部という一夜限りのグループに参加させていただきました」とし、「まさか私がこの歳で歌って踊ることになるとは、、、、、しかも最大のぶりっ