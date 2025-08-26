TWICE・モモの艶やかな近況が話題だ。【写真】モモ、“超ミニ”ピンクドレスで肌あらわモモは8月25日、自身のインスタグラムを更新し、最新ビジュアルを投稿した。今回公開された写真で彼女は、光沢のあるピンクのドレスに身を包み、大きなハート型のチェアに座る姿を披露。シルキーな質感のドレスはシンプルながらも上品さを漂わせ、モモの透明感あふれる肌と相まって華やかで洗練された印象を与えている。ヘアスタイルは肩にかか