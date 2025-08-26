ボローニャは25日、元イタリア代表FWチーロ・インモービレとイタリア代表DFニコロ・カザーレが負傷離脱すると発表した。現在35歳のインモービレは、2025年7月にベシクタシュからボローニャに移籍。1年でセリエAに復帰し、今季は23日に行われたセリエA開幕節のローマ戦に先発フル出場した。しかし、30分限りで負傷交代を余儀なくされ、状態が注目されていた。報道によると、検査の結果、インモービレは右大腿直筋を損傷し、復