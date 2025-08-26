プレミアリーグのエヴァートンは25日、サウサンプトンからU−21イングランド代表FWタイラー・ディブリングを完全移籍で獲得したことを発表した。現在19歳のディブリングはサウサンプトンの下部組織出身。2023年2月にプロ契約を結び、同年8月にトップチームデビューを果たした。昨シーズンは公式戦38試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。世代別の“スリーライオンズ”としてもプレーしており、U−21イングランド代表にはこれ