25日午後10時55分ごろ、千葉県白井市河原子のアパートの2階から出火していると目撃者の男性から110番があった。県警印西署によると、アパートの一部が焼け、2階の部屋にいた年齢不詳の男性が病院に搬送され死亡が確認された。同じ階の別の部屋からも性別不明の遺体が見つかった。署が2人の身元と出火原因を調べている。署によると、アパートはプレハブの2階建てで、約3時間半後に鎮火した。現場は北総鉄道北総線白井駅から北